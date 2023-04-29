Başkan Yaman Bayırköy Belediyespor'un antrenmanını izledi

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy Belediyespor anteremanını izledi.

Bu yıl Bilecik 2. Amatör Lig'de mücadele edecek olan Bayırköy Belediyespor futbol takımı sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamlarken, ligin açılmasını bekliyor. Başkan Yaman, Bayırköy Belediyespor kulübünün sezon başlamadan önceki antrenmanını Kulüp Başkanı Özcan Bican ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi. Antrenman sonrası konuşma yapan Başkan Yaman, "Bayırköy gençliğimizden oluşan futbol takımımıza yeni başlayacak olan lig mücadelelerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK