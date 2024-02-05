Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın Miraç Kandili için mesaj yayımladı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, "Bunda tam 1 yıl önce, 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat'ta depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve Gazze'de İsrail zulmü sonucu şehit olan Müslümanlara Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Peygamberimizin Miraç'a yükseldiği böylesine müstesna bir zamanda, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için dua etmeli, milletimiz birlik ve beraberliği, devletimizin bekası için Yüce Allah'a niyazda bulunmalıyız" dedi.

Başkan Yalçın, "Üç aylar içerisinde idrak edeceğimiz mübarek gecelerden olan Miraç Kandiline ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç gecesinde insanoğlu, kendi iç dünyasında yaptığı yolculukla nefsini kötülüklerden arındırarak Allah'a yönelme konusunda önemli bir adım atmaktadır. Çevresinde kimsesiz ve yoksul kimselerin yardımına koşan, Allah'ın rızasına uygun olarak ülkesi ve milleti için faydalı işlerin yapılmasına katkıda bulunan insanlar, sağlam toplumların en büyük yapıtaşlarıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın mesajını şöyle sürdürdü:

"Miraç Gecesi'nin kalplerimizde oluşturacağı manevi iklimin huzur ve sükün ortamında, dualarımızla da olsa deprem felaketinden etkilenen her bir kardeşimizin, Gazze'de İsrail zulmü altında ezilen Filistinli Müslümanların yüreğine dokunabilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Mevla'm; tüm dünyevi tasaların yersiz olduğunu bir kez daha idrak ettiğimiz şu dönemde, birbirimizin umudu ve yaşama sevinci olabilmeyi; dayanışma ve kardeşlik şuuruyla geçen hayatlar sürebilmeyi her birimize nasip etsin. Bu duygularla; Miraç Gecesi'nin, insanlığın huzur ve mutluluğuna vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Deprem felaketinde yitirdiğimiz tüm canlarımıza rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanmaları nedeniyle halen tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Kayserili sanayicilerimizin, hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve Alem-i İslam'ın Miraç Kandilini tebrik ediyorum." - KAYSERİ