Başkan Yalçın'dan vergi hatırlatması: "Son gün 31 Mayıs" - Haberler

2022 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin birinci taksit ödemeleri devam ediyor. 31 Mayıs Salı Günü'nün ödemeler için son tarih olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlara ödemelerini son güne bırakmama çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Başkan Yalçın, vergi ödemelerinin hem internet üzerinden hem de belediye hizmet binasında bulunan veznelerden yapılabileceğini söyledi.

Vezneden nakit veya kredi kartıyla yapılabilecek olan ödemelerin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini ifade eden Başkan Yalçın, mükelleflerin www.talas.bel.tr adresinden giriş yaparak 'ödeme işlemleri' menüsünü tıklamaları gerektiğini dile getirdi. Başkan Yalçın, şu ana kadar vergilerini ödeyen Talaslı mükelleflere teşekkür etti.

Ödemede yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Başkan Yalçın, bu çerçevede veznelerin hafta sonu da açık olacağını ifade etti. Buna göre, hafta içi 25-26-27-30-31 Mayıs günleri saat 19.00'a kadar açık olacak vezneler, 28 Mayıs Cumartesi ile 29 Mayıs Pazar günleri 09.00-16.00 arasında hizmet verecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel