Başkan Yalçın'dan vergi hatırlatması: "Son gün 31 Mayıs" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Yalçın'dan vergi hatırlatması: "Son gün 31 Mayıs"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Yalçın'dan vergi hatırlatması: 'Son gün 31 Mayıs'

2022 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin birinci taksit ödemeleri devam ediyor.

2022 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin birinci taksit ödemeleri devam ediyor. 31 Mayıs Salı Günü'nün ödemeler için son tarih olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlara ödemelerini son güne bırakmama çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Başkan Yalçın, vergi ödemelerinin hem internet üzerinden hem de belediye hizmet binasında bulunan veznelerden yapılabileceğini söyledi.

Vezneden nakit veya kredi kartıyla yapılabilecek olan ödemelerin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini ifade eden Başkan Yalçın, mükelleflerin www.talas.bel.tr adresinden giriş yaparak 'ödeme işlemleri' menüsünü tıklamaları gerektiğini dile getirdi. Başkan Yalçın, şu ana kadar vergilerini ödeyen Talaslı mükelleflere teşekkür etti.

Ödemede yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Başkan Yalçın, bu çerçevede veznelerin hafta sonu da açık olacağını ifade etti. Buna göre, hafta içi 25-26-27-30-31 Mayıs günleri saat 19.00'a kadar açık olacak vezneler, 28 Mayıs Cumartesi ile 29 Mayıs Pazar günleri 09.00-16.00 arasında hizmet verecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çevre Temizlik Vergisi, Emlak, Vergi, Mayıs, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title