Başkan Yalçın: 'Annelerimiz, hayatımızın en kıymetli değerleridir'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, "Toplumumuzun en güçlü temellerini sevgi, fedakarlık ve özveriyle inşa eden annelerimiz, hayatımızın en kıymetli değerleridir." dedi.

Başkan Yalçın mesajında; "Geleceğe umutla bakan nesiller yetiştiren, sevgisiyle yolumuzu aydınlatan tüm annelerimize minnettarız. Annelerimizin varlığı, sadece ailelerimizin değil, aynı zamanda iş dünyamızın ve ülkemizin de en büyük güvencesidir. Onların sabrı, şefkati ve emeği; bireylerin yetişmesinde, ailelerin güçlenmesinde ve toplumların ilerlemesinde en önemli rolü üstlenmektedir. Zorluklara karşı fedakarlıkla tüm benliğini ortaya koyan annelerimize ne kadar hürmet edilse azdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) "Cennet annelerin ayakları altındadır." hadisinden de anlaşılacağı gibi, nefes aldığımız her gün annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır. Bu duygularla, başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere cennetle müjdelenen, baş tacımız, en değerli varlığımız annelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, 'Anneler Günü'nü kutluyor, Yüce Allah'tan mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

