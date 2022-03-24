Başkan Vekili Tüfekçioğlu, Zabıta Müdürü Yılmaz'ı görevden alarak şef yaptı - Haberler

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Başkan Vekili Tüfekçioğlu, Zabıta Müdürü Yılmaz'ı görevden alarak şef yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Vekili Tüfekçioğlu, Zabıta Müdürü Yılmaz'ı görevden alarak şef yaptı

Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, Zabıta Müdürlüğü görevini yürüten Sali Yılmaz'ı görevden alarak, 3'üncü derece şef kadrosuna atadı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, Zabıta Müdürlüğü görevini yürüten Sali Yılmaz'ı görevden alarak, 3'üncü derece şef kadrosuna atadı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyede yaşanan bir rüşvet olayının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturmanın selameti açısından 2 aylığına geçici olarak görevden alındı. Ardından mecliste yapılan seçimlerde CHP'li meclis üyesi Muharrem Tüfekçioğlu, Bilecik Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. Göreve geldiği günden bu yana bazı müdürlüklerde değişlikler yapan Tüfekçioğlu, bu sefer de Semih Şahin'e en yakın isminin yerini değiştirdi. Zabıta Müdürü görevi yürüten Sali Yılmaz'ın ilk olarak vekaleten yürüttüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevinden aldı. Ardından asil olarak baktığı Zabıta Müdürlüğü görevinden alınan Yılmaz, İtfaiye Müdürlüğü kadrosuna 3'üncü derece şef kadrosuna atandı. - BİLECİK

Başkan Vekili Tüfekçioğlu, Zabıta Müdürü Yılmaz'ı görevden alarak şef yaptı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zabıta Müdürlüğü, Semih Şahin, Bilecik, Zabıta, Yerel, Haberler

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