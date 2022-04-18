Başkan Usta, öğrencilerin iftar sofrasına konuk oldu

İZNİK, BURSA (İHA) - İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta iftarını ilçedeki öğrenci evinde yaptı.

Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu'nda eğitimleri devam eden öğrencilerin iftardaki konuğu İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta oldu. Başkan Usta'nın ikinci kez gerçekleştirdiği öğrenci evi iftarları gençler tarafından takdir topladı.

Başkan Usta ziyaretteki açıklamasında "Öncelikle şehrimizin ve ülkemizin geleceği olan kıymetli gençlerimizle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Genç kardeşlerimizle sık sık bir araya gelmeye, istişarelerde bulunmaya gayret ediyoruz. Onların gözlerindeki bu ışıltıyı görünce geleceğe yönelik umutlarımız kat be kat artıyor. Öğrenci evinin bereketi, gençlerin güler yüzü ve sohbetleri eşliğinde iftarımızı yaptık. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Daima yanlarındayız" diye konuştu. - BURSA