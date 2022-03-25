Başkan Türkyılmaz 'halk toplantıları'nda projelerini anlatıyor - Haberler

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Başkan Türkyılmaz 'halk toplantıları'nda projelerini anlatıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Türkyılmaz 'halk toplantıları'nda projelerini anlatıyor

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 'halk toplantıları' çerçevesinde bir araya geldiği vatandaşlara devam eden ve tamamlanan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 'halk toplantıları' çerçevesinde bir araya geldiği vatandaşlara devam eden ve tamamlanan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, düzenlenen 'halk toplantıları'nda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Eymen Park Evleri'nde düzenlenen toplantıda vatandaşlarla buluşan Türkyılmaz, birim müdürleri ile birlikte devam eden ve tamamlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Belediyenin faaliyetlerini anlatmak ve halkın sorunlarını dinlemek için toplantılar düzenlendiğini ifade eden Türkyılmaz, "Vatandaşlarımızın fikirlerinden ve tavsiyelerinden faydalanmak, eleştirilerine kulak vermek amacıyla gerçekleştiriyoruz. Belediye olarak en iyi hizmeti sunmaya gayret gösteriyoruz. Tüm istekleri göz önüne alacağız. Sorunların çözümü ve isteklerin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Yahşihan sorunları çözülmüş, pırıl pırıl yaşanacak bir ilçe olacak. Toplantının hayırlı olmasını diler, katılan tüm vatandaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi. - KIRIKKALE

Başkan Türkyılmaz 'halk toplantıları'nda projelerini anlatıyor

Başkan Türkyılmaz 'halk toplantıları'nda projelerini anlatıyor

Başkan Türkyılmaz 'halk toplantıları'nda projelerini anlatıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Türkyılmaz, Yenişehir, Kırıkkale, Yerel, Haberler

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