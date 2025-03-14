Başkan Turan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı; "Sağlık çalışanlarımız umut ve güven aşılar"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda: "14 Mart sağlık çalışanlarımızın emeklerinin, özverilerinin ve insanlık adına verdikleri mücadelenin takdir edildiği çok özel bir gündür" dedi.

Başkan Turan, mesajında: "Sağlık, insan hayatının en temel ve en kıymetli değerlerinden biridir. Bu değeri korumak için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımız, toplumumuzun en büyük kahramanlarıdır.

Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, sadece hastalarımızı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda insanlığa umut ve güven aşılar. Özellikle pandemi gibi zorlu süreçlerde gösterdikleri özveri, onların mesleklerine duydukları derin bağlılığın ve insana verdikleri değerin en güzel göstergesidir.

Bugün, modern tıp eğitiminin temellerinin atıldığı ve tıp biliminin gelişimine adanmış bu özel günde, başta şehrimizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımız olmak üzere, ülkemizin dört bir yanındaki doktor, hemşire, sağlık teknisyeni ve diğer sağlık personellerinin Tıp Bayramı'nı kutluyor; görevleri başında şehit düşen sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum" görüşlerine yer verdi. - ERZURUM