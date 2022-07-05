Başkan Tekin, kurban pazarında arabuluculuk yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Tekin, kurban pazarında arabuluculuk yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Tekin, kurban pazarında arabuluculuk yaptı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarını gezerek satıcılar ve müşterilerle sohbet etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarını gezerek satıcılar ve müşterilerle sohbet etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurulan Kurban pazarını gezen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, büyük ve küçükbaş hayvan satışı yapılan çadırlarda satıcı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kurban pazarlarında hem satıcıların hem de alıcıların beklentilerini en iyi şekilde karşılamak adına istişarelerde bulunan Başkan Tekin, hayvan satıcıları ve müşteriler arasında geçen pazarlıklara da arabuluculuk yaptı.

Kurban Bayramı yaklaştıkça pazardaki alışveriş hareketliliğinin de arttığını ifade eden Başkan Tekin, "Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmelerini sağlamak, oluşacak kötü görüntüyü de ortadan kaldırmak için, çöp konteynerleri ve tankerleri de, kesim alanlarının temizliğini yapmak için hazır bulunduracağız" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Zekiye Tekin Bilecik Kurban Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title