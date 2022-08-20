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Başkan Tarhan, vatandaşlara aşure ikramında bulundu

Başkan Tarhan, vatandaşlara aşure ikramında bulundu

Yerel Haberler

Osmaniye Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Osmaniye Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Kadirli Belediyesi bolluk, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi olan Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte Başkan Ömer Tarhan, vatandaşlarla hem sohbet etti hem de aşure ikramında bulundu. Yaklaşık 5 bin kişiye aşure dağıtılırken vatandaşlar Başkan Tarhan'a duydukları memnuniyeti ilettiler.

Başkan Ömer Tarhan, "Aşurenin bu mecazi anlamı toplumumuz için bugünlerde her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugünde kültürümüzün özü olan "birlik ve beraberlik" bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure yapmaya ve muhabbetle paylaşmaya devam etmektedir" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Tarhan Osmaniye Yerel Haberler

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