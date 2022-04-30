Başkan Tarhan, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

Mezitli Başkanı Neşet Tarhan, Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenen törende personeli ile bayramlaşarak, güzel bir bayram geçirmelerini diledi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Belediye binası önünde gerçekleşen bayramlaşmaya, tüm çalışanların yanı sıra belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı. Çalışanlarla tek tek tokalaşan Başkan Tarhan, çikolata ve kolonya ikram etti. Bazı çalışanların sevgi gösterilerinin yanında çocukların da bayramlaşamaya katılmaları renkli görüntüler oluşturdu.

Bayramlaşma sonrasında bir açıklama yapan Başkan Tarhan, "Tüm çalışanlarımızın evlerinde huzur içerisinde bir bayram geçirmeleri temennisi ile bayramlaşma törenimizi son iş günümüzde mesai bitimiyle birlikte gerçekleştirdik. Başta bayram süresince nöbetçi olarak görev yapacak personelimiz olmak üzere tüm çalışanlarımın güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.

Tüm vatandaşların bayramını da kutlayan Tarhan, "Belediye olarak vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram geçirebilmeleri adına tüm tedbirlerimizi aldık. Personelimiz ve zabıta ekiplerimiz, muhtemel durumlarda yardımcı olabilmek adına bayram boyunca sahada görevlerine devam edecekler. Tüm vatandaşlarımıza, huzur, mutluluk ve gönenç dolu bayramlar dilerim" diye konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel