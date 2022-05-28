Başkan Soykan: "Özel çocuklar dünyamızı güzelleştiriyorlar" - Haberler

Akyazı Halk Eğitim Merkezi'nde özel çocukların annelerinin el sanatları ile deri çanta sergisinin açılışını gerçekleştiren ve çocukların gösterilerini izleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Özel çocuklarımızın eğitimle neler başarabileceğine bir kez daha şahit olduk. Onlar çok özeller ve bizim Dünyamızı güzelleştiriyorlar" dedi.

Akyazı Halk Eğitim Merkezi'nde Dilek Soykan ve Tuğba Bebe'nin eğitmenliğinde özel çocukların annelerinin hazırladıkları el sanatları ve deri çanta sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışı sonrasında ise Özel Akyazı Gelişim, Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel çocukların hazırladıkları gösteri izleyici ile buluştu. Sergi açılışı ve özel çocukların gösterisine Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, İlçe Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu ve özel çocukların aileleri katıldı.

Eşi Dilek Soykan ve Tuğba Bebe'nin eğitmenliğinde özel çocukların annelerin el sanatları ve deri çanta sergisinin açılışını gerçekleştiren ve sergiyi gezen Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Özel çocuklarımızı büyük bir emekle büyüten annelerimizin sergisinin açılışını yaptık. Çok güzel bir sergi olmuş emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Annelerimizin özel çocuklarımız üzerindeki emeklerine şahit oluyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Çocukların hazırladığı gösteriyi de izleyen Başkan Soykan, "Çocuklarımızı çok güzel bir gösteri gerçekleştirdiler. Onların eğitimle neler başarabileceklerine bir kez daha şahit olduk. Başta aileleri olmak öğretmenlerine ve onların bu eğitimi almasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Onların sosyal yaşamda daha aktif yer alabilmeleri ve daha iyi eğitim alabilmeleri için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz ve çaba göstermeye de devam edeceğiz. Onlar bizim çocuklarımız ve varlıkları Dünyamızı güzelleştiriyor" diye konuştu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel