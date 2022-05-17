Başkan Soyer Genç Yazarlarla Buluştu: "Yazdığınız Kitap Kainatta Bıraktığınız İzdir"

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, okullarındaki "Yaratıcı Yazarlık" projesine katıldıktan sonra kitap yazmaya başlayan öğrencilerle buluştu. Soyer, genç yazarlara yazmayı bırakmamalarını öğütleyerek "Yazdığınız kitap sizin kainatta bıraktığınız izdir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, okullarındaki "Yaratıcı Yazarlık" projesine katılan ve ardından kitap yazmaya başlayan bir özel okulun öğrencileri, mezunları, öğretmenleri ve veliler ile bir araya geldi. Genç yazarlar kitaplarını Başkan Soyer'e hediye etti.

Soyer, bu kadar genç yaşta kitap yazmanın çok iddialı ve aynı zamanda çok güzel olduğunu belirterek öğrencileri tebrik etti. Başkan Soyer, "Bizim insan olarak hayattaki en büyük zorluklardan biri kendimizi anlatmak. Hep bu iletişim sorunları nedeniyle geri kaldık. İletişim sorunlarını çözebiliyorsak, insanlarla iletişim kurabiliyorsak, derdimizi anlatabiliyorsak sorunlar da çözülür, gider. Ama bunun tek bir yolu var; okumak. Okudukça insanın kelime hazinesi de kendini ifade etme becerisi de gelişiyor. Ama okuduktan sonra bir de üstüne yazınca, bir üst seviyeye çıkılıyor" dedi.

"HAYAL KURMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYİN"

Yazmanın okumaya göre daha avantajlı olduğunu da söyleyen Başkan Soyer, "Yazdığınız bir kitap sizin kainatta bıraktığınız izdir. Bu da çok kıymetli bir şey. Hayatta ne yaparsanız yapın belki birçoğu buhar olup gidiyor. Ama yazdığınız kitap sonsuza kadar kalıyor. Sizin bu yaşta yazdıklarınız hep kalacak. ve siz bir iz bırakmış oldunuz" diye konuştu. Soyer, genç yazarlara yazmaya devam etmelerini de öğütleyerek, "Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Sizi ileriye taşıyacak olan tek şey hayallerinizdir. Hayal kurun ve peşinden gidin" dedi.