Başkan Soyer 30 Ağustos Resepsiyonuna Katıldı

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü nedeniyle Vali Süleyman Elban'ın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Geceye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İzmir Valisi Süleyman Elban'ın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Balçova Termal Otel'deki 30 Ağustos programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Elban, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine değindi. Elban, "Bu zaferden sonra bugün üzerinde yaşadığımız güzel topraklarda güzel Atatürk tarafından güzel Cumhuriyetimiz kuruldu. İnşallah temennimiz odur ki; bu coğrafyada ilelebet bu Cumhuriyet ile bu bayrak altında bu İstiklal Marşı'mızla omuz omuza hem ülkemiz hem devletimiz payidar kalır" dedi.