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Başkan Söğüt, Hacı Osman Mahallesi'nde vatandaşları dinledi

Yerel Haberler

Başkan Söğüt, Hacı Osman Mahallesi'nde vatandaşları dinledi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hacıosman Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hacıosman Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Mahalle sakinlerine, Körfez Belediyesi'nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aktaran Şener Söğüt, talep ve önerileri de yerinde dinledi. Başkan Söğüt, mahalle gezisi sırasında karşılaştığı çocuklarla ve gençlerle de sohbet etti. Hacı Osman Mahallesi'ne yaptığı ziyarette konuşan Başkan Söğüt, "Bu incelemelerimizde hem muhtarlarımız, vatandaşlarımız ve esnaflarla bir araya geliyor hem de teknik ekibimizle beraber sahada incelemelerde bulunuyoruz. Yaptığımız ziyaretlerde, vatandaşlarımız taleplerini bize aktarıyor. Biz de hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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