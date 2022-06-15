Başkan Şayir: "Sıra, projemizi son sürat hayata geçirmeye geldi" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Şayir: "Sıra, projemizi son sürat hayata geçirmeye geldi"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Şayir: 'Sıra, projemizi son sürat hayata geçirmeye geldi'

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Diliskelesi Mahallemizde bulunan Balıkçılar Barınağı'nın 2. etap protokolünü imzaladık.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Diliskelesi Mahallemizde bulunan Balıkçılar Barınağı'nın 2. etap protokolünü imzaladık. Sıra, projemizi son sürat hayata geçirmeye geldi" dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu sabah Ankara'ya giderek Dilovası'na yapılacak yatırımları görüşmek üzere bir dizi ziyaretlerde bulundu. Şayir, günün ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan müjdeyi verdi. Başkan Şayir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan Balıkçılar Barınağı ve sahil projesinin 2. etap protokolünü imzaladıkları müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Hamza Şayir, "Osmangazi Köprüsü'nün Dilovası'ndaki ayaklarının olduğu bölümde bulunan 7 dönümlük alanı, daha önce özel bir firma kiralamıştı. Yaptığımız görüşmeler sonrası sözleşmeleri fesh edildi. Ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'la yaptığımız girişimler olumlu sonuç verdi ve bu paha biçilmez araziyi belediyemize kazandırmış olduk. Tahsis işlemlerinin bitmesinin ardından Diliskelesi Balıkçılar Barınağı ile bağlantısı yapılarak, muhteşem deniz ve köprü manzarasının yanında, yeşil alanı bol ve birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği güzel bir parkın ilçemize kazandırılması için çalışacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Diliskelesi Mahallemizde bulunan Balıkçılar Barınağı'nın 2. etap protokolünü imzaladık. Sıra, projemizi son sürat hayata geçirmeye geldi" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği Hamza Şayir Ankara Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title