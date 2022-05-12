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Başkan Saygılı, engelli bireylerle masa tenisi oynadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Saygılı, engelli bireylerle masa tenisi oynadı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, engelli bireylerle bir araya gelerek masa tenisi oynadı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, engelli bireylerle bir araya gelerek masa tenisi oynadı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Engelliler Haftasına özel düzenlenen çeşitli etkinliklerde engelli bireylerle bir araya geldi. Kent merkeziden bulunan özel bir bakım merkezini ziyaret eden Saygılı, engelli bireyler tarafından yapılan sergiyi gezdi. Daha sonra masa tenisi oynayarak, eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Saygılı, Engelli kardeşlerimizin, büyüklerimizin yaşamını kolaylaştırmak eğitim görmelerini ve de sosyal faaliyetlerde bulunma imkanlarını sağlayan Bozdemir Bakım Merkezini ziyaret ettik. Merkezin misafirleriyle çeşitli aktivitelerde bulunup güzel bir vakit geçirmemizi sağlayan Bozdemir Bakım Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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