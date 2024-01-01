Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, şehitler ve Filistin için dua etti

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sabah namazında cemaatle birlikte şehitler ve Filistin için dua etti. Sandıkçı, "Terör ve terör destekçileri amaçlarına ulaşamayacaktır" dedi.

Samsun'un Canik Belediyesi'nin ilçede düzenlediği 'Ailelerimizle Sabah Namazında Buluşuyoruz' programında bir araya gelen aileler şehitler, Gazze, Kudüs ve Filistin için ellerini semaya kaldırdı. Canik Belediyesi ve Samsun Milli İrade Platformu (SAMİR) iş birliğiyle Canik Merkez Cami'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazının ardından şehitler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi. Programa, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için dua edildi

Canik Merkez Cami'nde sabah namazında birlikte saf tutan vatandaşlar, namazın ardından Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerler, Gazze ve Kudüs için dua etti. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, terör örgütlerinin amaçlarına ulaşamayacaklarını ifade ederek, "Vatan, millet ve bayrak uğrunda şehadete koşan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimiz ve devletimiz bölücü terör örgütlerine karşı gereken cevabı misliyle vermektedir. Ülkemizin birliğine kast eden terör ve terör destekçileri amaçlarına ulaşamayacaktır. Ülkemizin dört bir yanında görevlerini sürdüren tüm güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

İsrail'in Filistin'de büyük bir insanlık suçu işlediğine işaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Terör devleti İsrail, Filistin'de çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden katliamlarını sürdürüyor. Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapıyor. Mescid-i Aksa'yı işgal eden, ibadethaneleri, hastaneleri bombalayan katil devlet İsrail'in saldırılarını derhal durdurması ve uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerekmektedir. Filistin'de şehit olan kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Program, Canik Belediyesi'nin vatandaşlara ikramlarda bulunmasının ardından son buldu. - SAMSUN