Başkan Sandal'dan muhtarlara bayram ziyareti

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Ramazan Bayramı öncesinde 24 mahalle muhtarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Mahallerde süren çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Sandal, "Muhtarlarımızla hem bayramlaştık hem de talep ve önerilerini dinledik. Bayraklımız için omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Ramazan Bayramı dolayısıyla 24 mahalle muhtarını tek tek ziyaret etti. Muhtarlara çiçek ve çikolata takdim eden Başkan Sandal, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, talep ve önerileri dinledi ve bayramlarını kutladı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bayraklımızda, muhtarlarımızla birlikte dayanışma içinde bu zorlukları aşmaya gayret ediyoruz. Sokaklarımız onlar sayesinde daha güzel. Demokrasimizin temel taşı ve en yakın çalışma arkadaşlarım muhtarlarımızı özverili çalışmalarından dolayı kutluyor, aileleri ile birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.

Belediyenin mahallelerde sürdürdüğü çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren muhtarlarda, Başkan Sandal'a teşekkür etti. Mahalle sakinlerinin özellikle; temizlik, asfaltlama ve park çalışmalarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden muhtarlar, mahallelerindeki ihtiyaçları da söyleyerek, talep ve önerilerini iletti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel