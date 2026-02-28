Haberler

Başkan Salt, "Bu milletin iradesi her türlü vesayetin üzerindedir"

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 29'uncu yıl dönümü dolayısıyla yaşadıklarını kaleme aldı.

Ak Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 29'uncu yıl dönümü dolayısıyla yaşadıklarını kaleme aldı.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca oluşturulan anı defterine yazdığı metinle 28 Şubat dönemine ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşan Salt, 28 Şubat 1997'nin milletin hafızasında derin izler bırakan ağır bir imtihan olduğunu belirtti.

Bir İmam Hatip Lisesi mezunu olarak katsayı adaletsizliğini bizzat yaşadığını ifade eden Salt, hayallerinin önüne bilinçli şekilde engeller örüldüğünü kaydetti. Salt, henüz 14 yaşındayken 8. sınıf öğrencisi olduğu dönemde başörtüsüne yönelik uygulamalara karşı yapılan bir dua buluşmasında Ulu Cami avlusundan gözaltına alındığını anlattı.

Salt, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Aslında hedef alınan yalnızca bizler değil; inancımız, kimliğimiz ve milletimizin değerleriydi. O günlerde başımızı eğmedik, umutlarımızı yitirmedik. İnancımızdan, davamızdan ve milletimize olan sevdamızdan asla vazgeçmedik. Çünkü inanıyorduk ki karanlık ne kadar koyu olursa olsun, bir sabah gelecek; kardan aydınlık."

O dönemde aynı hücreyi paylaştığı arkadaşlarının bugün Karabük'te hekimlik, mühendislik ve farklı meslek alanlarında ülkeye hizmet ettiğini belirten Salt, "O gün bizleri susturmak isteyenler oldu; ama bugün aynı kadrolar bilgiyle, emekle ve alın teriyle bu millete değer üretiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet zincirlerinin kırıldığını ve millet iradesinin yeniden hakim kılındığını vurgulayan Salt, "28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız. Bu aziz milletin iradesi her türlü vesayetin üzerindedir" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
