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Başkan Şahin, şehit ailelerinin bayramını kutladı

Başkan Şahin, şehit ailelerinin bayramını kutladı

Yerel Haberler

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede yaşayan şehit aileleriyle bir araya gelerek Ramazan Bayramlarını kutladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede yaşayan şehit aileleriyle bir araya gelerek Ramazan Bayramlarını kutladı.

Osmaneli AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, İl Genel Meclis Üyesi Alper Karadağ ve ilçe yönetiminin eşlik ettiği Başkan Şahin ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, "Sizler bize vatan için ülkemizin birlik ve beraberliği için, bayrak için, millet için, devletimiz için korkmadan şahadete yürüyen şehitlerimizin emanetisiniz. Bizler her zaman sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize, ailelerine, devletimize, bayrağımıza, vatanımıza, milletimize sahip çıkıp tam bağımsız Türkiye için emperyalizme dersini sandıkta vereceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

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