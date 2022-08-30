Başkan Pekmezci: '30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, yüce rabbimizden aziz şehitlerimize rahmet diliyorum'

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Zafer Bayramının 100. yıldönümünü kutlamaktan dolayı onur ve sevinç içinde olduklarını belirten Başkan Pekmezci, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bundan tam yüz yıl önce 30 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları büyük Türk milletine reva görülen esareti ellerinin tersiyle iterek tarihimizin şanlı zaferlerine bir yenisini eklemişler ve Türk milletinin gücünü sınamaya çalışanlara hafızalardan çıkmayacak tarihi bir ders vermişlerdir.

30 Ağustos Zaferiyle milletimiz, kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana bir kez daha göstermiştir. Cumhuriyetin ilanı ile neticelenen bu muhteşem sonuç; Türk milletinin kendi topraklarında asla yenilemeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Böylece Türk kurtuluş mücadelesi, bir milletin var olma ve yaşama arzusunun gönüllerde yükseldiği bir meşale olmuş ve kutlu bir dönem olarak tarihteki ayrıcalıklı yerini almıştır.

Bu duygu düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, yüce rabbimizden aziz şehitlerimize rahmet diliyorum." - BAYBURT