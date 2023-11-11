Başkan Palancıoğlu: "Fidan değil ağaç dikiyoruz"

Melikgazi Belediyesi; 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde 11 günde 10 bin ağaç dikecek.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Melikgazi bırakmak için çalışma yürüttüklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Esenyurt Mahallemizde muhtarımız, KAYEMA Vakfımız, Çevre Dostları Derneği, Şehit Binbaşı Turgay Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz ile birlikte Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde tam 11 günde 10 bin ağacı toprakla buluşturacağız. Fidan değil; ağaç dikiyoruz. Ağaçlarımızın düzenli sulaması ile kök salma imkanı yüzde 90 artıyor. Yeter ki sulamasını düzgün yapalım. Burada biraz önce arkadaşlarımız dikim yaptılar. Dış budak ağaçlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. İnşallah daha yeşil, daha güzel bir Melikgazi'yi çocuklarımıza bırakacağız. Milli ağaçlandırmayı yalnızca belediyelere bırakmayalım hepimiz ağaç dikelim. Çünkü fidan dikmek herkesin bir çevre görevi. Hayırlı olsun" dedi.

Kayseri'nin 'Ağaç Dede'si olarak bilinen Mustafa Göçer ise; "Ağaçlar 7 gün 24 saat yeryüzünde yaşam devam etsin diye çaba sarf ediyorlar. Kendi kendilerini çoğaltmaya çalışıyorlar. Belediyelerimiz ve devletimiz fazlaca ağaç dikiyor. Mesela bu sene 550 milyon fidan ürettik ve diktik. 50 milyonu yurt dışına ithal ettik. Fakat sivil duyarlılık bunu çok gerisinde. Herkesin en az 7'şer fidan dikmesi gerekiyor. Ormanlarımızı güçlendirmek zorundayız. Böyle ağaç sever Belediye Başkanlarımız sayesinde ağaçlandırma ivme kazanıyor. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ