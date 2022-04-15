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Başkan Öztekin Roman vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Öztekin Roman vatandaşlarla bir araya geldi

Kağıthane Kaymakamlığı ve belediyenin ortaklaşa düzenlediği iftarda, Başkan Öztekin Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane Kaymakamlığı ve belediyenin ortaklaşa düzenlediği iftarda, Başkan Öztekin Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Nurtepe Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen iftar programı Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ezanın okunmasıyla oruçlar açılırken Türkiye ve tüm İslam alemi için dualar edildi.

Romanlardan Başkan Öztekin'e yoğun ilgi

Roman vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Öztekin programda yaptığı konuşmada; "Biliyorsunuz ki ben 2 yaşımdan beridir Şirintepeliyim. Dolayısıyla sizlerle çok uzun yıllar komşuluk yaptım. Sizlerden hep ağabeylik, ablalık, iyilikler gördüm. Sizlerin evlerine misafir oldum, her zaman güler yüzle ağırlandım. Her derdinizde, dar gününüzde, acınızda, sevincinizde yanınızda olduğumu bilmenizi isterim" dedi.

Başkan Öztekin'den bayram ve Hıdırellez kutlaması

Programda Romanların bayram ve Hıdırellezlerini de kutlayan Başkan Öztekin şöyle devam etti: "Bahar aylarındayız. Baharın geldiği, cemrelerden, çiçeklerin, börtü böceğin uyanmasından nasıl ki hissediliyorsa, aynı şekilde Romanlar'ın şarkıları, coşkusu ve neşesiyle de hissediliyor. Yakın zamanda bizi bekleyen Ramazan Bayramı ve hemen akabindeki Hıdırellez'inizi tebrik ediyor, barışa, dostluğa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum." - İSTANBUL

Başkan Öztekin Roman vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Öztekin Roman vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Öztekin Roman vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Öztekin Roman vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Öztekin Roman vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuran-ı Kerim, Kağıthane, Türkiye, Nurtepe, Yerel, Haberler

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