Başkan Özmeriç: Tavrımız net, yolumuz belli

Aydın Esnaf Odaları Birliği'nin 3 Mayıs'ta yapılacak olan genel kurulda başkanlığa aday olan Şoförler Odası başkanı Semih Özmeriç, bazı haber sitelerinde çıkan 'Güç birliği' iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Kimseyle ortak liste girişiminde değiliz. Tavrımız net yolumuz belli. Aydın esnafını daha iyi günlere taşımak için yola çıktık" dedi.

AYESOB Genel Kuruluna sayılı günler kala, Aydın'da yayın yapan bir internet haber sitesinde 'sürpriz iddia' başlığı ile yayınlanan bir haberde "Mevcut başkan Muhammet Ali Künkçü'ye karşı Birlik başkanlığına aday olan diğer isim Serhan Avşar ile güç birliği yaptıkları yolundaki iddianın" gerçeği yansıtmadığını kaydeden Semih Özmeriç, "Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Ekibimizi belirledik. Tavrımız net, yolumuz belli. Tek bir hedefimiz var. Aydın esnaf ve sanatkarını hak ettiği yere taşımak. Bu yönde projelerimiz de ekibimiz de hazır" diyerek seçime kendi ekibiyle gireceğini söyledi. - AYDIN

