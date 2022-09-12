Başkan Özcan sokak hayvanları projesini açıkladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Nazilli Hayvan Severler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu ve Hayvan Hakları Federasyonu(HAYTAP) gönüllüleri ile başkanlık makamında basın toplantısı düzenledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçe genelinde sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek ve korunmalarını sağlamak için Nazilli Hayvan Severler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu ve HAYTAP gönüllüleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Kadınlara, çocuklara ve sokak hayvanlarına yönelik eylemleri şiddetle kınadıklarını ifade eden Başkan Özcan; "Nazilli'deki sorun da tüm ülkemizde olduğu gibi ciddi bir sorundur. Yasaların ve hükümlerin sık sık değişmesi kalıcı kurumsal çözümlerin üretilmesinde ciddi sorunlar oluşturmaktadır" diye konuştu.

Sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileşmesi için kalıcı çözümler üreteceklerini belirten Başkan Özcan; "Nazilli Belediyesi olarak sokak hayvanlarını sürekli olarak yaşamalarını sağlayacağımız doğal alan oluşturmak istiyoruz. Fakat Nazilli'de bu büyüklükte bir arazi bulunmuyor. Bundan dolayı hazine alanlarını tespit ederek oluşturacak olduğumuz çalışma ortamında diğer canlıların ve köy hayatının olumsuz etkilenmemesi adına noktalarımızı belirledik. Bu noktalardan birisi Dereağzı, diğer ikisi Kocakesik. Bu arazilerin tahsisi için 7 Haziran 2022 tarihinde Milli Emlak Şefliği'ne yazı yazdık. Bu arazilerimizin tahsis edilmesi halinde, üzerinde yürüteceğimiz ortak projelerle sokak canlılarının daha kaliteli bir alanda hayat sürebilmeleri için hazırlıklarımızı yapacağız. Onlar için doğal yaşam alanı oluşturacağız" dedi.

Sokak hayvanları meselesi çözülecek

Oluşturulan alanı gönüllülerin de rahatlıkla ziyaret edebileceğini söyleyen Özcan, "Geniş bir alanın etrafını çevreleyerek kendi içlerinde normal bir şekilde hayat sürmelerini sağlayacağız. Bu şekilde ne onların hayatlarına müdahale edeceğiz ne de diğer canlıların hayatlarına müdahale edeceğiz. Bu çözüm tüm canlılar için hem vicdani hem de hakkaniyetli bir çözüm olacak. Projeyi gerçekleştirdiğimizde Nazilli'deki sokak hayvanları meselesini çözerek tüm Türkiye'ye örnek olacağız. Umarım ki bakanlık noktasında projemiz onay alır" sözlerini kaydetti. - AYDIN