Başkan Özcan'dan Nazilli'nin asırlık çınarlarına sürpriz

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla 102 yaşındaki Nazlı Ballı ve 96 yaşındaki Fatma Acar'ı evinde ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla uzun yaşam şehri Nazilli'nin asırlık çınarlarını ziyaret etti.

İlk olarak Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşayan 1920 doğumlu 102 yaşındaki Nazlı Ballı'yı evinde ziyaret ederek sürpriz yapan Başkan Özcan, "Sizlere sağlıklı sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Bizim en büyük hazinemiz sizlersiniz. Bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum" diyerek çiçek takdim etti.

Ardından 96 yaşındaki Fatma Acarı'ı ziyaret eden Özcan, Nazilli'nin uzun yaşam konusunda dünya genelinde adını duyurduğunun altını çizerek, "Tarihimizin yaşayan tanıkları, asırlık çınarlarımız olan yaşlılarımızla bir araya gelmek bizleri çok mutlu ediyor. İlçemizdeki yaşlılarımızı sık sık ziyaret ediyor, isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Başımızın tacı tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve uzun ömür diliyorum" diye konuştu. - AYDIN