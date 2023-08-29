Başkan Özcan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan 30 Ağustos Zafer Bayramını dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı. Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden yolun temel taşı olan 30 Ağustos Zaferi'nin, aynı zamanda Türk Ulusunun sahip olduğu özgürlük ve bağımsızlık karakterini tüm dünyaya gösterdiği önemli bir zafer olduğuna işaret eden Özcan, "Bağımsızlığını kazanma uğrunda yıllarca mücadele veren, tüm yokluklara karşı bu haklı mücadeleden dünya tarihinde eşine az rastlanır bir zaferle çıkan Türk Milleti, yurdu için gerektiğinde canını vermekten kaçınmamış, ordusuyla kenetlenerek büyük başarılara imza atmıştır. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos 1922 günü zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ile Türk milleti, Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağını bütün dünyaya ilan etmiştir" dedi.

30 Ağustos Zaferinin, milli değerlerini ve birliğini koruyan bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının bir ispatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "30 Ağustos 1922 günü Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki ordumuz milletimizin birliği ve bütünlüğünü de arkasına alarak büyük bir destan yazmıştır. Bu zafer Türk Milleti'nin fedakarlığının, kararlılığının ve vatan sevgisinin önemli ve anlamlı bir göstergesidir. Türk milleti şanlı tarihi boyunca haklı ve onurlu duruşu ve direnişi ile yurdumuzu işgal etmek isteyen milletlere gereken cevabı en güzel şekilde vermiş, asla başka ülkelerin boyunduruğu altına girmemiştir. Milletimiz, gerektiğinde birlik ve beraberlik içerisinde yine aynı mücadeleyi göstermekten kaçınmayacaktır. Türk Milleti yeni destanlar yazmaya her zaman hazırdır. Bu anlamlı günde, başta bize bu zaferi yaşatan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına, kahraman ordumuza şükran ve minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 101'nci yıl dönümünü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN