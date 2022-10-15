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Başkan Okay, motosiklet tutkunlarına yelek giydirdi

Yerel Haberler

Başkan Okay, motosiklet tutkunlarına yelek giydirdi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, motosiklet tutkunlarına yelek giydirdi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, motosiklet tutkunlarına yelek giydirdi.

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Türk Chopper Motosiklet Kulübü'nün yeni üyelere yönelik yelek giyme töreninde konuşan Başkan Okay, motosiklet tutkunlarının her zaman yanında olduğunu vurguladı. Okay, "Uzun bir süredir Türk Chopper Motosiklet Kulübü'nde üyeleriyle bir araya geliyoruz. Burada bir birlik ve beraberliğin oluşması çok önemlidir. Motosiklet tutkunlarının bir kardeşlik ortamında birbirlerine destek olduğunu görmek son derece önemlidir. Bizde her zaman onların yanındayız. Bugün yeni katılan üyelerin yelek giyme törenini de icra ettik. Onlara da kulübe hoş geldiniz diyoruz. İnşallah sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir sürüş gerçekleştirirler."

Başkan Okay, konuşmasının ardından kulüp üyeleriyle hatıra fotoğraf çektirdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Necati Okay Motosiklet Yerel Haberler

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