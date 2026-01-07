Başkan Okandan: 'Birlik ve beraberlik içinde Kayseri'miz için çalışmayı sürdüreceğiz'

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Vali Gökmen Çiçek'in Kayseri'deki görevine devam edecek olmasının ardından yaptığı açıklamada; "Göreve başladığı günden bu yana Kayseri'nin her alanda gelişmesi ve Türkiye'ye örnek bir şehir olması için ortaya koyduğu güçlü gayretin devam edecek olması, şehrimiz adına gurur ve mutluluk vericidir" dedi.

Birlik ve beraberlik içinde çalışmaların süreceğini aktaran AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle görev yerleri değişen valilerimize başarılar diliyor, Kayseri'mizde görevine devam edecek olan Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e çalışmalarında muvaffakiyetler temenni ediyorum. Göreve başladığı günden bu yana Kayseri'nin her alanda gelişmesi ve Türkiye'ye örnek bir şehir olması için ortaya koyduğu güçlü gayretin devam edecek olması, şehrimiz adına gurur ve mutluluk vericidir. Devlet-millet birlikteliğini sahaya yansıtan valimize bugüne kadar sunduğu hizmetler için teşekkür ediyor, yeni görev döneminde başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde Kayseri'miz için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ