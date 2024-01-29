Başkan Kurt: Türkiye doğal felaketlere hazırlıklı değil

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'de bulunan arama kurtarma ekipleri ile bir araya geldi. Buluşmada konuşan Başkan Kurt, Türkiye'nin olası afetlere hazırlıklı olmadığına dikkat çekerek, "Türkiye her an doğal felaketlerin olabileceği bir ülke, ama ne AFAD ne de diğer kurumlar yeterli ve bilinçli değil. Türkiye'yi yönetenler kötü yönetiyor. Kötü yönetildiği için bu iş de kötü yönetiliyor, ciddiye alınmıyor. Yaklaşık 200 senelik Kızılay'ın çadır, kan sattığı bir ülkede devletin arama kurtarma çalışmalarını düzgün yapma şansı yoktur" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'de bulunan arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldi. Odunpazarı Kent Konseyi Afet Çalışma Gurubu tarafından Aladdin Park'ta düzenlenen buluşmaya Başkan Kurt'un yanı sıra Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru katıldı.

"TÜRKİYE HER AN DOĞAL FELAKETLERİN OLABİLECEĞİ BİR ÜLKE"

Buluşmada konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, arama kurtarma ekiplerinde gönüllü olarak çalışanları tebrik etti. Devletin arama kurtarma çalışmalarında eksik kaldığını ifade eden Başkan Kurt, "Böyle olunca da sizlerin işe el koyması gerekiyor. Eskişehir'de de bunu çok iyi yapıyorsunuz" dedi. Türkiye'nin doğal afetlere hazırlıklı olmadığının altını çizdi. Afet öncesinde tedbir alınmadığı için felaketlerin boyutunun büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Kurt, "Türkiye her an doğal felaketlerin olabileceği bir ülke, ama ne AFAD ne de diğer kurumlar yeterli ve bilinçli değil. Türkiye'yi yönetenler kötü yönetiyor. Kötü yönetildiği için bu iş de kötü yönetiliyor, ciddiye alınmıyor. Yaklaşık 200 senelik Kızılay'ın çadır, kan sattığı bir ülkede devletin arama kurtarma çalışmalarını düzgün yapma şansı yoktur. 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay ve diğer illerde çıkan iddialar çok ciddi. Orada olduğunuz için belki bu iddiaların birçoğunu gördünüz, tanık oldunuz; orada arama kurtarmadan çok talan olduğunu, ganimet sevdasındaki insanların olduğunu herkes okudu, herkes söyledi. Biz de burada üzülerek diledik. Ama önemli olan tedbiri önceden almak. İmar planları, inşaatlar, sosyal tesisler, yollar, köprüler yapılırken bu işin uzmanı olan insanlara danışılmadan yapıldığı takdirde felaket daha da büyüyor" diye konuştu.

"AFET YÖNETİNİNİ BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE YAPMAK İSTİYORUZ"

Odunpazarı Belediyesi olarak afet yönetimini bilinçli bir şekilde yapmak istediklerini kaydeden Başkan Kurt, arama kurtarma ekipleri ile uzun yıllardır iş birliği içinde olduklarını belirtti. Bu çalışmalar kapsamında OBAK'ı kurduklarını söyleyen Başkan Kurt, son olarak 71 Evler Mahallesi'nden gelen talep doğrultusunda 71 Evler Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yapacak bir ekibin kurulması için çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Pandemi öncesinde mahallelerde Odunpazarı Kent Konseyi ile birlikte "mahalle afat gönüllüleri" adında ekipler kurmak için planlar yaptıklarını anlatan Başkan Kurt, "Odunpazarı'nda özellikle Porsuk'un civarında bulunan mahallelerde muhtarların da gözetiminde mahalle afat gönüllüleri adında ekipler kuralım. Felaket anında kim nasıl hareket edecek, nerede toplanılacak? Bunların eğitimleri verilsin. Odunpazarı Kent Konseyi bu konuda da çalışmalarına başlarsa, biz destek veririz" dedi.

KUMRU'DAN BAŞKAN KURT'A TEŞEKKÜR

Toplantıda Başkan Kurt'un yanı sıra Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ile arama kurtarma ekiplerinin liderleri de birer konuşma yaptı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Kent Konseyinin diğer çalışmalarına olduğu gibi Afet Çalışma Grubunun da tüm çalışmalarına destek verdiğini söyleyen Kumru, bu destek için Başkan Kurt'a teşekkür etti.