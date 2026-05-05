Başkan Künkcü: 'Esnafın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz'

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, esnafa layık olabilmek için verdikleri mücadelenin karşılığını, seçimde güçlü bir destekle yeniden güven tazeleyerek aldıklarını söyledi. Künkcü, esnafın hizmetkarı olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

AYESOB'un hafta sonu gerçekleştirilen olağan genel kurulunda, oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 590 delegeden 405'inin oyunu alan mevcut Başkan Muhammet Ali Künkcü, güven tazeleyerek ikinci dönemine seçildi.

Genel kurulun büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiğini ifade eden Künkcü, kendisine destek veren oda başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Künkcü, "Onurla ve şerefle yürüttüğüm görevimde, esnafımıza layık olabilmek için verdiğimiz mücadelenin karşılığını; seçimde güçlü bir destekle yeniden güven tazeleyerek aldık. Dört yıl daha hizmet etme onurunu bizlere veren tüm esnafımıza, kıymetli oda başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak için gece gündüz demeden, aynı kararlılık ve hizmet aşkıyla esnafımızın yanında olmaya, onların sesi ve hizmetkarı olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Künkcü ayrıca genel kurula katılarak kendilerini onurlandıran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e de teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
