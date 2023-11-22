Başkan Köse, kursiyerlerle bir araya geldi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan mesleki teknik eğitim kursuna katılan kursiyerleri ziyaret etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan mesleki teknik eğitim kursuna katılan kursiyerleri ziyaret etti.

Safranbolu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ilçede 2023-2024 eğitim öğretim yılı bünyesinde toplam 51 kurs açıldı. SAKEM, meslek edindirme, spor, müzik okulu birimlerinde devam eden kurslarda bin 33 kursiyer eğitim görüyor.

Belediye Başkanı Elif Köse mesleki teknik eğitim kurslarını ve müzik okulunu ziyaret etti. Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kurslara katılanlar, Başkan Köse'nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek böyle bir eğitime öncülük ettiği için teşekkürlerini sundular.

Rusça, İngilizce, ofis programları, piyano, gitar, keman, bağlama dersi alan kursiyerlerin soru, görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Köse ardından Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Kütüphanesi'ni gezdi. - KARABÜK