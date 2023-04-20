Başkan Kılıç, belediye personeli ile bayramlaştı

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı. Sabah saatlerinde şantiyelerde saha emekçileri ile bayramlaşan Başkan Kılıç, öğle saatlerinde belediye ana hizmet binasındaki çalışanlarla da bir araya geldi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüm birimleri tek tek gezerek belediye emekçileriyle bayramlaştı. Güne fen işleri ve temizlik işleri şantiyelerini ziyaret ederek başlayan Kılıç, daha sonra park bahçeler müdürlüğündeki çalışanlarla bir araya geldi. Kılıç, çalışma arkadaşlarının bayramını kutlarken, bayram süresince hizmeti aksatmayacak çalışanlara da kolaylıklar diledi.

"Buca sizlerle var"

Başkan Kılıç, "Buca sizlere emanet. Sizlerin emekleriyle bu kentte bir şeyler oluyor. Bu sistemin çarkı da bu sistemi yürüten de sizlersiniz. Buca'nın cefakar emekçileri, bayramda da alın teri dökecek. Bu emekçiler her zaman başımızın üzerinde olacak ve olmaya devam edecek. Herkesin bayramını kutluyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum" dedi. - İZMİR