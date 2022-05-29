Başkan Işıksu nikahı kıydı, Bakan Yardımcısı Duran nikah şahidi oldu - Haberler

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Başkan Işıksu nikahı kıydı, Bakan Yardımcısı Duran nikah şahidi oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Işıksu nikahı kıydı, Bakan Yardımcısı Duran nikah şahidi oldu

Basın İlan Kurumu (BİK) memuru Melih Aşık, görkemli bir düğünle hayatını Cansu Çalışkan ile birleştirdi.

Basın İlan Kurumu (BİK) memuru Melih Aşık, görkemli bir düğünle hayatını Cansu Çalışkan ile birleştirdi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun kıydığı nikahta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran genç çiftin nikah şahidi oldu.

BİK memuru Melih Aşık tanıştığı Cansu Çalışkan ile dünya evine girdi. Genç çiftin gerçekleşen nikah merasimine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, BİK Kocaeli Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, BİK Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve çok sayıda davetli katıldı. Aşık çiftinin mutluluğuna mesai arkadaşları ve yakınları da ortak oldu. Görkemli bir düğünle dünya evine giren çiftin nikahını Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu kıyarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran genç çiftin nikah şahidi oldu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Basın İlan Kurumu Mutlu Işıksu Melih Aşık Evlilik Yerel Haberler

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