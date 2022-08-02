Başkan Hürriyet, Kökten Ailesine Başsağlığı Diledi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 94 yaşında hayatını kaybeden İzmit’in çınarlarından Ayşe Kökten’in yakınlarına başsağlığı diledi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 94 yaşında hayatını kaybeden İzmit'in çınarlarından Ayşe Kökten'in yakınlarına başsağlığı diledi. Seka Kağıt Fabrikası Elektrik Bakım Bölümünden emekli, dönemin Seka Bandosu Şefi merhum Mehmet Kökten'in eşi, Emekli Albay Faruk Kökten, Filiz Batu ve İzmit Lisesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Güniz Kökten'in anneleri Ayşe Kökten yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı 94 yaşında hayatını kaybetti. Merhume Kökten'in cenazesi Fevziye Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, cenaze namazı öncesi Ayşe Kökten'in ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi. ANKA / Yerel Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Başkan Hürriyet, Kökten Ailesine Başsağlığı Diledi - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.