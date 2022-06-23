Başkan Gürkan, huzurevi sakinlerinin mutlu gününe ortak oldu

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Bursa'daki dört huzurevinde yaşamlarını sürdüren büyüklerimizle biraraya geldi.

Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin Altıntaş Mahallesi'nde bulunan gençlik kampında geçtiğimiz günlerde kutlanan 'Babalar Günü' dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyona katılan Başkan Gürkan, gönüllerince bir gün yaşayan babaların mutluluğuna ortak oldu. Burada konuşan İl Başkanı Gürkan; "Bursamızda hizmet veren dört huzurevinde kalan 70'i aşkın büyüğümüzle birlikte bugünü yaşamak istedik. Kendilerinin tecrübelerinden faydalanma imkanı bulduk. İlk baba olduğum andan itibaren, omuzlarımda hissettiğim sorumluluk duygusunu hayatımın hiçbir alanında göz ardı etmeden yaşamaya başladım. İl başkanlığı görevini üstlendiğim andan itibaren de babalık duygusunun üzerime yüklediğine benzer bir sorumluluk duygusunu hissettim. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, Bursa teşkilatımızın her bir bireyine karşı ve en önemlisi de Bursa'da yaşayan tüm hemşehrilerimize karşı büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çalışıyoruz. Çok şükür ki Bursamız ve ülkemiz bizlere karşı olan güvenini sandıklara yansıtıyor" dedi.

Etkinliğe AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkan Yardımcıları ve il yöneticileri ile AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast, yönetim kurulu üyeleri ve ilgili kurumların temsilcileri de katıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel