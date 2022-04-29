Başkan Gümüş, 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Haberler

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Başkan Gümüş, 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Gümüş, 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "1 Mayıslar sadece sınıfsal anlamda işçilerin değil, üretim adına bir tek çivi çakandan bir tohum ekene kadar her emekçinin bayramıdır.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "1 Mayıslar sadece sınıfsal anlamda işçilerin değil, üretim adına bir tek çivi çakandan bir tohum ekene kadar her emekçinin bayramıdır. 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

Mesajında emeğin ve bu uğurda dökülen alın terinin çok kıymetli bir değer olduğunu ifade eden Başkan Gümüş, işçilerine sahip çıkmayan toplumların her anlamda geri kalmaya mahkum olduğunu söyledi. Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi; "Göreve geldiğimiz günden beridir, emeğin en yüce değer olduğu bilinciyle işçi ve emekçi kardeşlerimizin mağdur olmadan, haklarını almalarını sağlamaya çalıştık. Büyüyüp gelişen hizmet ağımızda tüm işçilerimiz çok önemli bir yere sahiptir. Gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum" - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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