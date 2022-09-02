Başkan Güler, 'İlçemizi doğalgaz konforuna kavuşturuyoruz'

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçede devam eden doğalgaz nakil hatları çalışmalarında sona gelindiğini, vatandaşların bu kış kademeli olarak doğalgaz hizmetini kullanabileceklerini müjdeledi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçede devam eden doğalgaz nakil hatları çalışmalarında sona gelindiğini, vatandaşların bu kış kademeli olarak doğalgaz hizmetini kullanabileceklerini müjdeledi.

Serdaroğlu Mahallesi'ni ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan ve değerlendirmelerde bulunan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Göreve geldiğimiz günden bu yana temiz ve konforlu bir yatırım olan doğalgazın, ilçemize kazandırılması için büyük gayret gösterdik. Girişimlerimiz sonucunda bugün burada ilçemizi doğalgaz konforuna kavuşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimizi bir an önce doğalgaza kavuşturmak adına süreci yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede bugün Serdaroğlu Mahallemizi ziyaret ederek devam eden nakil hattı çalışmalarını yerinde inceledik, yetkililerden bilgiler aldık. Yaklaşık 20 gün sürecek nakil hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla hemşehrilerimiz bu kış kademeli olarak doğalgaz hizmetinden istifade edebilecekler. Serdaroğlu Mahallemizde 2. etabın tamamlanmasından sonraki süreçte ekiplerimiz diğer mahallelerimizde ilk çalışmalarına başlayacak. Hedefimiz en kısa zamanda ilçemizin tamamını doğalgaz konforuyla buluşturmak. Bu önemli yatırımın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bu kış Serdaroğlu Mahallesi sakinlerinin doğalgazı kullanacağının müjdesini veren Başkan Güler, ilçenin doğalgaza kavuşmasının hava kirliliği, kentleşme ve modern şehircilik çalışmaları arasında en önemli adım olduğunu da sözlerine ekledi. - AYDIN