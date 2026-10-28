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Başkan Fırat: "Cumhuriyet, bağımsızlığımızın en güçlü teminatıdır"

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Başkan Fırat: 'Cumhuriyet, bağımsızlığımızın en güçlü teminatıdır'
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Adıyaman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Fırat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin bağımsızlık ve milli iradenin en önemli güvencesi olduğunu belirterek birlik, beraberlik ve ekonomik kalkınmanın önemine dikkat çekti.

Adıyaman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Fırat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin bağımsızlık ve milli iradenin en önemli güvencesi olduğunu belirterek birlik, beraberlik ve ekonomik kalkınmanın önemine dikkat çekti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük fedakarlıklarla Cumhuriyeti kurduğunu ifade eden Adıyaman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Fırat, Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim şekli olmadığını, aynı zamanda milletin ortak geleceğinin ve milli iradesinin güvencesi olduğunu kaydetti.

Fırat, Cumhuriyetin kendilerine bıraktığı mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti.

Adıyaman Ticaret Borsası olarak kentin ve ülkenin ekonomik gelişimine katkı sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Fırat, çiftçilerin, tüccarların ve girişimcilerin desteklenmesinin önemini vurguladı. Üretimin ve ekonomik kalkınmanın Cumhuriyetin bağımsızlık ruhunu geleceğe taşımada önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Fırat, Adıyaman'ın gelişmesi ve üretim kapasitesinin artırılması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Fırat, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle andığını, gazilere ise minnet ve saygılarını sunduğunu belirtti.

Tüm vatandaşların ve Adıyaman halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Fırat, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde daha nice bayramlara ulaşılması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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