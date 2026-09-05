Korsan taşımacılık artık asayiş sorunu

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Biz üç yıldır söylüyoruz. Korsan taşımacılık artık sadece esnafın ekmeğine yönelik bir saldırı değildir. Artık korsan terörünü durdurun" dedi.

İstanbul'da korsan taşımacılığa yönelik denetim sırasında yaşanan silahlı saldırı sonucu bir polis memuru şehit olmuştu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, korsan taşımacılığın artık yalnızca taksi esnafının ekonomik haklarını ilgilendiren bir mesele olmaktan çıktığını, doğrudan kamu düzenini ve güvenliği tehdit eden ciddi bir asayiş sorununa dönüştüğünü söyledi. Başkan Erkan Özkan, "Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Biz üç yıldır söylüyoruz. Korsan taşımacılık artık sadece esnafın ekmeğine yönelik bir saldırı değildir. Geldiğimiz noktada bu mesele ülkemizin güvenlik ve asayiş sorunu haline gelmiştir. Artık korsan terörünü durdurun" ifadelerini kullandı.

Şehit polis memuruna Allah'tan rahmet dileyen Başkan Özkan, "İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak İstanbul'da korsan taşımacılığa yönelik denetimler sırasında şehit olan polisimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. İçişleri Bakanlığımız nezdinde tüm güvenlik güçlerimizin, Emniyet Genel Müdürlüğümüz nezdinde tüm polis teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Taksi esnafı ve esnaf teşkilatları yaklaşık üç yıldır korsan taşımacılıkla mücadele ediyor. Bu süreçte defalarca aynı uyarıyı yaptık. Biz esnaf kesimi ve esnaf teşkilatları olarak yaklaşık üç yıldır sürdürdüğümüz mücadelede, korsan taşımacılığın bir gün yalnızca korsan taşımacılık meselesi olmaktan çıkıp ülkemiz açısından ciddi bir güvenlik ve asayiş sorununa dönüşebileceğini defalarca söyledik. Maalesef bugün geldiğimiz nokta, yaptığımız uyarıların ne kadar ciddi olduğunu göstermiştir" diye konuştu.

"Geldiğimiz son nokta budur"

İstanbul'da meydana gelen olayın son derece vahim olduğunu belirten Başkan Erkan Özkan, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen bir araca yönelik işlem sırasında görevli polis memurunun silahlı saldırıya uğradığını hatırlattı. Erkan Özkan, "Korsan taşımacılığa yönelik bir denetimde, görevini yapan polisimizin hayatını kaybettiği bir noktaya geldik. Artık herkesin bu tabloyu çok iyi okuması gerekiyor. Geldiğimiz son nokta budur. Bu olaydan sonra hiç kimse korsan taşımacılığı basit bir ulaşım veya ticari rekabet meselesi olarak göremez. 24 Haziran'da alınan mahkeme kararının bugüne kadar neden tam anlamıyla uygulanmadığının ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Kararın uygulanmasını geciktiren, süreci dolandıran veya aksamasına neden olan kim varsa araştırılmalıdır. Bir polisimiz şehit olmuştur. Bu nedenle sürecin bütün yönleriyle incelenmesi ve varsa ihmali ya da sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz" diye vurguladı.

"Esnafın alın teri ve ekmeği çalınıyor"

Korsan taşımacılığın yıllardır vergisini ödeyen, ruhsat ve mevzuat yükümlülüklerini yerine getiren taksi esnafına karşı haksızlık oluşturduğunu belirten Başkan Erkan Özkan, meselenin ekonomik boyutunun da unutulmaması gerektiğini ifade etti. Erkan Özkan, "Kendi hakkı ve hukuku içerisinde, alın teriyle, emeğiyle evine ekmek götüren esnafımızın kazancı elinden alınmaktadır. Bunun yanında esnafımız ile korsan taşımacılık yapan kişiler karşı karşıya getirilmektedir. Biz tam da bunun yaşanmaması için üç yıldır devletimizin ilgili kurumlarına sesleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Erkan Özkan'dan taksi esnafına 'sağduyu' çağrısı

Başkan Erkan Özkan, "Dünden beri birçok esnaf kardeşimiz beni arıyor. Hepsine aynı şeyi söylüyorum: Sakin olun, sağduyunuzu koruyun. Hiçbir esnaf kardeşimizin bireysel hareket etmesini istemiyoruz. Biz hakkımızı hukuk içerisinde aramaya devam edeceğiz. Devletimize ve güvenlik güçlerimize güveniyoruz" şeklinde konuştu.

"Korsan taşımacılık artık bir asayiş sorunudur"

Başkan Erkan Özkan, yıllardır yaptıkları uyarının yaşanan son olayla çok daha ağır bir şekilde ortaya çıktığını belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz bunu defalarca söyledik: Korsan taşımacılık kontrol altına alınmazsa mesele bir gün asayiş sorununa dönüşecektir. Maalesef bir polisimizin şehit olduğu acı bir noktaya geldik. Bundan sonra benzer acıların yaşanmaması için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bir kez daha şehit polisimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Emniyet teşkilatımızın, İçişleri Bakanlığımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Artık korsan terörünü durdurun. Başka canlarımız yanmasın."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı