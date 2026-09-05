Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını Dolmabahçe'ye çağırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını Dolmabahçe'ye çağırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu bazı kulüp başkanlarını saat 14.30'da Dolmabahçe'ye davet etti. Gerçekleşecek görüşmenin içeriğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan spor dünyasının önemli isimlerine dikkat çeken bir davet geldi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu bazı kulüp başkanlarını saat 14.30'da Dolmabahçe'ye davet etti.

KULÜP BAŞKANLARI DOLMABAHÇE'YE DAVET EDİLDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; davet kapsamında bazı kulüp başkanlarının Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede hangi konuların ele alınacağına ilişkin şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Toplantıya katılacak diğer kulüp başkanlarının kimler olduğu da henüz netleşmedi.

AZİZ YILDIRIM DA DAVETLİLER ARASINDA

Davet edilen isimler arasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yer aldığı öğrenildi. Gerçekleştirilecek buluşmanın ayrıntıları merakla bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Net açıklama geldi
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Düğündeki görüntü olay olmuştu! 'Sevemedim bu çocuğu' paylaşımı geldi

Düğündeki tavrı olay olmuştu! "Sevemedim bu çocuğu" paylaşımı geldi
Gram gram altın topluyor! İşte en verimli iki ilçe

Gram gram altın topluyor! En verimli iki ilçenin adını verdi
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı

Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
Kayseri'de 16 yıl önce merak edip başladı! Şimdi 20 bin ağacın sahibi

Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?

Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin

Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin