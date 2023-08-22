Başkan Erdoğan devam eden yatırımları inceledi

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Turan Mahallesi Şehitlik Mevkisi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, birim müdürleriyle Turan Mahallesi Şehitlik Mevkisi'nde bölgedeki çalışmaları inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili Biga Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sabahın ilk ışıklarıyla sahadayız. Yeni güne Turan Mahallesi Şehitlik Mevkisi'nde devam eden çalışmaları, birim müdürlerimiz ile inceleyerek başladık. Hemşehrilerimiz ile istişarelerde bulunarak Biga için canla başla çalışmaya devam" denildi. - ÇANAKKALE