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Başkan Er; "TUSAŞ yerleşkesine yapılan terör saldırısını lanetliyoruz"

Başkan Er;
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Denizli Gaziler Şehit Derneği Başkan Vekili Kemal Er, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınayarak, şehitlere rahmet yaralılara acil şifalar diledi.

Denizli Gaziler Şehit Derneği Başkan Vekili Kemal Er, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınayarak, şehitlere rahmet yaralılara acil şifalar diledi.

TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısını kınayan Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Denizli Şube Başkan Vekili Kemal Er, terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu. Ankara'da hain terör saldırısının ardından şehitlere rahmet yaralılara acil şifalar dileyen Er, "Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen hain terör saldırısını nefretle lanetliyoruz. Aziz şehitlerimize cenabı Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Asil milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak, uluslararası dinamikleri, büyük projeleri ve çok bileşenli denklemleri de göz önünde bulunduruyor, bu sebeple örgütün silah bırakmasını ve terör örgütünün lağvedilmesini istiyoruz. Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Geçmişte olduğu gibi bizlere yaşattıklarınız, bugünde tarihe, kalın harflerle yazılacaktır. Bunu her yerde ve en yüksek sesle haykıracağız. Sizleri yüce Türk milleti affetmeyecektir. Hele ki bizler asla affetmeyeceğiz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yerleşkesine yapılan terör saldırısını lanetliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

denizli

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