Başkan Doğan'dan Rektör Uysal'a taziye ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Doğan'dan Rektör Uysal'a taziye ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Başkan Doğan'dan Rektör Uysal'a taziye ziyareti

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal'a taziye ziyaretinde bulundu.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal'a taziye ziyaretinde bulundu.

Doğan ve Ciner Rektör Uysal'a kısa bir süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden rektörlük makam şoförü Fatih Yiğit için taziyelerini sunarken, Cevizdere Zaferinin 100. yılı münasebetiyle 16 Nisan 2022 tarihinde Kütahya serada açılacak sergiye davet ettiler. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

title