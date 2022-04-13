Başkan Doğan'dan Rektör Uysal'a taziye ziyareti

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal'a taziye ziyaretinde bulundu.

Doğan ve Ciner Rektör Uysal'a kısa bir süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden rektörlük makam şoförü Fatih Yiğit için taziyelerini sunarken, Cevizdere Zaferinin 100. yılı münasebetiyle 16 Nisan 2022 tarihinde Kütahya serada açılacak sergiye davet ettiler. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel