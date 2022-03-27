Başkan Deveci: "Atatürk'ü keşfettirmeye çalışıyoruz"

SAMSUN - Atatürk'ü Anlamak konulu konferansta konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, " Cumhuriyet'i ileriye taşıyacak nesillere Atatürk'ü keşfettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi tarafından Milli Mücadele'nin simgesi Onur Anıtı'na yapılan saldırı sonrası Atatürk'ü kitlelere her yönüyle tanıtmak amacıyla düzenlenmeye başlanan "Atatürk'ü Anlamak" konulu konferansların üçüncüsü gerçekleştirildi.

Sorular cevaplandırıldı

Uzman isimlerinin anlatımıyla 23 Nisan tarihine kadar devam edecek konferans serisinin bu bölümüne Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kemal Arı konuşmacı olarak katıldı. Vedat Türkali Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Prof. Dr. Kemal Arı, "Atatürk'ü anlayabildik mi ve anlamanın neresindeyiz?" başlığı altında Atatürk'ün hayatının ve fikirlerinin kitlelere ulaştırılmasında yapılan çalışmaları değerlendirdi. Katılımcıların merak ettikleri soruları da cevaplayan Arı, ardından Atatürk ve Cumhuriyet tarihi ile ilgili yazdığı kitapları okuyucuları için imzaladı.

"Herkese anlatmalısınız"

Sunumunu Gazeteci Osman Kara'nın üstlendiği programın açılış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin ve düşüncelerinin yeterince bilinmediğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetçi Atatürkçü bir belediye başkanı olarak söylüyorum. Atatürk'ün yolunu, izini tam anlamıyla bilmiyoruz, bilemiyoruz. Başımıza gelen sadece Atatürk Anıtı'na yapılan saldırı değil. Onun ilkeleri ve Cumhuriyeti elimizde değil. Onu yeniden tanımaya, Atatürk'ün ilkelerini ve Cumhuriyet'i, ileriye taşıyacak nesillere keşfettirmeye çalışıyoruz. Bu konferansların amacı bu. Hocamızı bir daha buraya getirmek kolay değil; hocamızın kitaplarını herkese okutacağız. Bugün aldığınız notları herkese anlatmalısınız"

"Dünyaya kabul ettirmeliyiz"

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kemal Arı "Atatürk'ü anlayabildik mi ve anlamanın neresindeyiz?" konulu konferansına Cumhuriyet tarihinin en önemli anıtlarından biri olan Onur Anıtı'na yapılan saldırıyı kınayarak başladı. Arı, "Atatürk bizim için çok önemli. Atatürk demek sadece bir beden, bir et ve kemik demek değil. Onun fikirleri ve düşünceleri, bizi var eden değerler, bize sunduğu ilkeler çok değerli. Mustafa Kemal Atatürk, 'Beni görmek demek behemehal yüzümü görmek demek değildir; benim duygularımı ve düşüncelerimi anlıyor ve hissediyorsanız bu kafidir' diyor. Atatürk 57 yıllık hayatı boyunca 14 tane kitap yazmıştır. Bugün maalesef Atatürk'ün hayatını biyografik ve bilimsel eserler anlamında tam bir vukufiyet ve bir bilimsel başarı ile ortaya koyacak Türkler tarafından yapılmış tek bir çalışma yok. Çocuklarımız Atatürk'ü neden yabancı birinin yazdığından öğrensin? Yıllarca batılı yazarlar 'Az gelişmiş bir toplumda devrim yapabilir mi, Türk Devrimi nasıl ortaya çıktı?' diye tartışıyorlar. Ben bunun olduğunu anlatmalı ve dünyaya kabul ettirmeliyim. Benim iddiam olmalı" diye konuştu.