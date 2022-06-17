Başkan Demir istedi, Ardahan şantiyeye döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Demir istedi, Ardahan şantiyeye döndü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Demir istedi, Ardahan şantiyeye döndü

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla harekete geçen iş makineleri ve ekipler şehirde çalışma yapmadık yer bırakmıyor.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla harekete geçen iş makineleri ve ekipler şehirde çalışma yapmadık yer bırakmıyor.

Haziran ayı ile birlikte sıcakların kısmen de olsa etkili olduğu Ardahan'da, belediye çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Cadde ve mahallelerde ekiplerce yürütülen bozuk yol ve kaldırım yenileme, onarım çalışmalarına Kura Nehri Yaşam Alanı'nda yapılan estetik dokunuşlar eşlik ediyor. Azerbaycanlı bir ressamın Kura Nehri yürüyüş yolunda taşkın önleme duvarlarına Ardahan'la ilgili öz değerleri nakşettiği sanatsal çalışmalar diğer belediye faaliyetleriyle beraber kamuoyunun beğenisini topluyor. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Faruk Demir Ardahan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title