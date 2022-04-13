Başkan Demir, çalışmaları inceledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Demir, çalışmaları inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Başkan Demir, çalışmaları inceledi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, bu yıl içerisinde hayata geçmesi planlanan Kura Nehri Yaşam Alanı projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile Kademe Hizmet Binasında bulunan Taş, Ahşap, Demir Atölyelerinde devam eden işleri inceledi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, bu yıl içerisinde hayata geçmesi planlanan Kura Nehri Yaşam Alanı projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile Kademe Hizmet Binasında bulunan Taş, Ahşap, Demir Atölyelerinde devam eden işleri inceledi.

Başkan Demir'e incelemeleri sırasında Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ve Eczacı Yunus Dündar eşlik etti. Ardahan'ı turizm açısından değerli kılacak Bungalov evler gibi birçok projenin uygulamaya konulacağı Kura Nehri etrafındaki çalışmalara dair son bilgileri alan Başkan Faruk Demir, ardından beraberindekilerle birlikte Kademe Hizmet Binası ve Taş, Ahşap, Demir Atölyelerinde yapımı süren işleri dikkatle takip etti. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title