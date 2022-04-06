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Başkan Demir, besicilerle buluştu, sorunlarını dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Demir, besicilerle buluştu, sorunlarını dinledi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, beraberindeki birim müdürleri ile birlikte kapalı modern hayvan pazarını ziyaret etti.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, beraberindeki birim müdürleri ile birlikte kapalı modern hayvan pazarını ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde üreticilerle bir araya gelen Başkan Demir, sorunları ve talepleri yerinde dinledi, meselelerin çözümü için aralıksız çalıştıkları mesajını verdi.

"Sorunları gidermek için çalışmalarımız sürüyor"

Ardahan'ın en önemli geçim kaynağı olan hayvancılık alanındaki gelişmeleri düzenli olarak takip eden Belediye Başkanı Demir, yeni haftadaki mesaisine besicilerle buluşarak başladı. Kurum müdürleriyle beraber hayvan pazarını dolaşan Başkan Demir, üreticilerle bir süre sohbet etti. Gittikçe tırmanan akaryakıt fiyatları nedeniyle yükselen ot, saman ve yem maliyetlerinden şikayet eden çiftçiler Başkan Demir'den yardım istedi. Ajandasındaki gündem başlıklar arasında hayvancılığın en başta geldiğini kaydeden Başkan Demir, önümüzdeki süreçlerde çiftçilerimize biraz olsun nefes aldırmak adına yem fabrikası projesini hayata geçireceklerini belirtti. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Faruk Demir, Ardahan, Yerel, Haberler

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