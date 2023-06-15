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Başkan Çerçioğlu, 22. Dönem TBMM Başkanı Arınç'ı ağırladı

Başkan Çerçioğlu, 22. Dönem TBMM Başkanı Arınç'ı ağırladı

Yerel Haberler

22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Çerçioğlu nazik ziyaretlerinden dolayı TBMM'nin 22. Dönem Başkanı Sayın Bülent Arınç'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu Bülent Arınç Yerel Haberler

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